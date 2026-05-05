Апрель в Москве стал вторым самым пасмурным месяцем в текущем столетии, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова на своей странице в MAX.

"Мало того, что апрель 2026 года в Москве выдался с отрицательной аномалией температуры воздуха и избытком осадков, он оказался и с дефицитом солнечного света", – посетовала синоптик.

По данным обсерватории МГУ, в прошлом месяце в столице Солнце светило всего 95 часов, что почти в 2 раза ниже нормы. При этом было 12 дней, когда облачность полностью скрывала солнечный свет. Средний бал общей облачности составил 9,2.

В это же время в мае в среднем светит 265 часов, максимум солнечного сияния в столице принадлежит 2002 году, когда фиксировали 388 часов.

Ранее синоптики заявили, что минувшая ночь стала самой теплой в Москве для 5 мая за последние 55 лет. Минимальный прогрев воздуха в мегаполисе составил 14 градусов выше нуля, последний раз такие значения фиксировались только 5 мая 1979 года.

По прогнозам, во вторник, 5-го числа, на столицу обрушится первая майская гроза. В этот день также пройдут небольшие дожди. Температура будет в пределах 25–27 градусов выше нуля.

