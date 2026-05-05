05 мая, 10:32

Общество

В России набирает популярность тренд на намеренный перелом ушей

Фото: 123RF.com/svitlanahulko

Среди российских мужчин распространяется тренд на намеренную деформацию ушных раковин для придания большей брутальности внешнему виду. Для достижения эффекта пациенту сдавливают ухо до перелома, пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на слова отоларинголога Марата Гасанова.

Процедура пользуется большой популярностью. Один из мастеров рассказал, что запись на "стилистический апгрейд" занята на месяц вперед. Большинство клиентов приезжают из южных регионов России, но есть желающие и из центральной части страны. Стоимость операции составляет 6 тысяч рублей за одно ухо.

"Подобная бодимодификация чревата потерей слуха, воспалением хряща и возможными гнойными воспалениями, которые прогрессируют в гематомах", — предупредил о возможных последствиях Гасанов.

Ранее сообщалось, что привычка подпирать щеку рукой или устраивать "весовые качели" может ускорять старение кожи и способствовать появлению морщин.

Ранее врач-косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина рассказала, что регулярный сон лицом в подушку способствует формированию ранних морщин. Это происходит из-за того, что кожа продолжительное время находится в состоянии механического сдавления.

