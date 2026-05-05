В России набирает популярность тренд на намеренный перелом ушей

Среди российских мужчин распространяется тренд на намеренную деформацию ушных раковин для придания большей брутальности внешнему виду. Для достижения эффекта пациенту сдавливают ухо до перелома, пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на слова отоларинголога Марата Гасанова.

Процедура пользуется большой популярностью. Один из мастеров рассказал, что запись на "стилистический апгрейд" занята на месяц вперед. Большинство клиентов приезжают из южных регионов России, но есть желающие и из центральной части страны. Стоимость операции составляет 6 тысяч рублей за одно ухо.

"Подобная бодимодификация чревата потерей слуха, воспалением хряща и возможными гнойными воспалениями, которые прогрессируют в гематомах", — предупредил о возможных последствиях Гасанов.

