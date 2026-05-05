Двух ученых из Новосибирска отправили в колонию по делу о госизмене

Новосибирский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина, обвиняемых в государственной измене. Обоих мужчин приговорили к срокам в колонии. Об этом сообщили ТАСС в суде.

По итогам судебного разбирательства им назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который собирал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передавал их украинским спецслужбам.

Полученная информация позволила противнику точнее наносить артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по российским позициям. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, он заключен под стражу.