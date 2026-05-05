В центрах московского долголетия пройдут мероприятия ко Дню Победы

В столичных центрах московского долголетия 8 мая пройдет масштабная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Горожан всех возрастов ждут живые концерты, уникальные исторические лекции от ведущих музеев и встречи с ветеранами, чьи детство и юность пришлись на военные годы.

Мероприятия стартуют одновременно во всех центрах в 12:00. Главными гостями праздника станут ветераны и дети войны. Центр "Коньково", к примеру, посетит 97-летний труженик тыла Андрей Величко. Его история неразрывно связана с подвигом: в 12 лет он ушел в партизанский отряд, участвовал в Сопротивлении, осваивал навыки стрельбы и помогал обеспечивать деятельность народных мстителей.

Музыкальная программа охватит весь город. Сводный хор проекта "Московское долголетие" разделится на три группы, чтобы дать концерты в центрах "Нагатинский Затон", "Марьина Роща" и "Пресненский". Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к коллективу и спеть знакомые с детства песни военных лет. Живое звучание станет отличительной чертой праздника: в центре "Щукино" клуб "Душевные песни" исполнит любимые композиции под баян, а в "Южном Тушине" участники клуба "Струны души" представят номера под аккомпанемент гитары.

Особое внимание в программе уделено связи поколений. В "Лианозово" перед гостями выступят воспитанники детской школы искусств имени В. С. Калинникова, а в "Троицке" – детский хор Десеновской православной школы.

Важной частью праздника станет культурно-исторический лекторий "Как жила Москва в годы войны". В центре "Пресненский" сотрудники Третьяковской галереи расскажут о масштабной эвакуации художественных коллекций в Пермь и Новосибирск, а также о том, как коллектив музея продолжал научную работу и выставочную деятельность, сохраняя культурную жизнь страны вопреки войне.

В центре "Крылатское" лекцию проведет Государственный исторический музей – единственный музей столицы, не закрывавшийся на протяжении всей войны. Слушатели узнают о судьбах музейных работников и о том, как им удалось сберечь бесценное культурное наследие в тяжелейших условиях бомбежек и лишений.

Всем гостям праздника по традиции будут вручать георгиевские ленты. Мероприятия не ограничатся одним днем. 9 мая для участников московского долголетия запланирован специальный рейс на теплоходе, в рамках которого также пройдет концерт с песнями военных лет.

Узнать подробнее о программе в своем районе можно в ближайшем центре московского долголетия или по телефону 8 (495) 870-44-44.

Ранее стало известно, что пожилые москвичи, участвующие в проекте "Московское долголетие", присоединятся к масштабному научному исследованию о возрастных изменениях и долгожительстве. Его проведет Институт биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского.