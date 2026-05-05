Два мирных жителя ранены при атаке дронов-камикадзе в Брянской области, рассказала губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что украинская сторона атаковала село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу. В настоящий момент им оказана необходимая медицинская помощь. Однако в каком они состоянии, не уточняется.

Ранее глава области сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали семь работников агропромышленного холдинга "Мираторг". Украинская сторона нанесла удар при помощи реактивной системы залпового огня "Град" по территории АПХ в селе Бровничи Климовского района. При эвакуации пострадавших Киев попытался повторно атаковать работников FPV-дронами.

Кроме того, двое взрослых и ребенок пострадали после попадания обломков украинского беспилотника в многоквартирный дом в Смоленской области. Пострадавший мужчина доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении.

