Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 07:26

Происшествия

Два мирных жителя ранены при атаке дронов-камикадзе в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два мирных жителя ранены при атаке дронов-камикадзе в Брянской области, рассказала губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что украинская сторона атаковала село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу. В настоящий момент им оказана необходимая медицинская помощь. Однако в каком они состоянии, не уточняется.

Ранее глава области сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали семь работников агропромышленного холдинга "Мираторг". Украинская сторона нанесла удар при помощи реактивной системы залпового огня "Град" по территории АПХ в селе Бровничи Климовского района. При эвакуации пострадавших Киев попытался повторно атаковать работников FPV-дронами.

Кроме того, двое взрослых и ребенок пострадали после попадания обломков украинского беспилотника в многоквартирный дом в Смоленской области. Пострадавший мужчина доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика