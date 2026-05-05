Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 06:44

Политика

Минобороны РФ предупредило киевлян о необходимости своевременно покинуть город

Фото: 123RF.com/palinchak

Министерство обороны России обратилось к гражданскому населению Киева и персоналу зарубежных дипмиссий с предупреждением о том, что в случае нанесения ответного удара им следует заблаговременно эвакуироваться из города. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что, если Украина попытается реализовать преступные замыслы, направленные на срыв празднования Дня Победы, Вооруженные силы России нанесут ответный удар непосредственно по центру украинской столицы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нанести удар с помощью БПЛА по параду 9 мая. При этом об этом он заявил во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване. По его словам, украинские дроны могут "прилететь" на парад.

Однако позднее он объявил, что вводит режим тишины, который будет действовать с 00:00 6 мая. По его словам, до данной даты украинская армия будет принимать меры для обеспечения режима прекращения огня, а после – действовать зеркально.

Это стало ответом на то, что Россия объявила перемирие в зоне спецоперации 8 и 9 мая. Такое решение принято Владимиром Путиным. В Минобороны выразили надежду, что Украина последует этому примеру.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика