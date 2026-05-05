Силы ПВО ликвидировали 16 БПЛА над Ленобластью

Силы ПВО перехватили и сбили 16 БПЛА в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что боевая работа сил ПВО продолжается. В области сохраняется режим беспилотной опасности.

До этого Дрозденко сообщал о ликвидации трех дронов в небе над Ленинградской областью. Это произошло ночью 5 мая.

На фоне сообщений об отражении атаки БПЛА были введены временные ограничения в аэропорту Пулково. Авиагавань не принимает и не выпускает гражданские самолеты.