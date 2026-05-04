04 мая, 16:14

Транспорт

В ГАИ опровергли майское повышение штрафов за нарушения ПДД

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госавтоинспекция опровергла майское повышение штрафов за нарушения ПДД. Соответствующая информация опубликована в канале ведомства в мессенджере MAX.

В СМИ и соцсетях распространились слухи о том, что с 1 мая якобы усилилась ответственность в отношении водителей за нарушение ПДД, так как вступили в силу некоторые поправки в КоАП РФ. Утверждалось, что выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, езду без полиса ОСАГО и другие нарушения.

В ГАИ напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений публикуется на портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт размещается на интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции проведут в майские праздники массовые рейды в разных регионах России против пьяных водителей и других нарушителей ПДД. В частности, нетрезвых граждан будут вычислять в Курганской, Курской, Тамбовской и других областях.

Россиянам напомнили, что садиться за руль в состоянии опьянения категорически запрещено.

транспорт

