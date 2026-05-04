04 мая, 17:21

Миколог Дьяков рекомендовал искать вешенки и майский гриб в подмосковных лесах в мае

Фото: 123RF.com/machacekcz

Вешенки обыкновенные, легочные и майский гриб можно собирать в Подмосковье уже в мае. Об этом Москве 24 рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.

По его словам, обыкновенные вешенки уже появились в лесах.

"Хотя обычно они идут чуть позже, а в начале мая встречается в основном вешенка легочная, которая не уступает по вкусовым качествам. Но она намного мельче, поэтому ее трудно собирать, и быстрее портится", – пояснил эксперт.

Он добавил, что искать такие грибы надо на пнях и стволах ослабленных, подсохших лиственных деревьев. Чаще всего это ивы и осины.

Уже можно собирать и майский гриб, или гриб святого Георгия. Он серо-бежевого цвета, на толстой ножке, с мясистой пластинчатой шляпкой. Самый же характерный признак, по которому его легко отличить, – сильный запах муки.
Максим Дьяков
ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ

Этот гриб обладает хорошими вкусовыми качествами, к тому же универсален в кулинарии: его можно жарить, варить, сушить, замораживать. Он любит расти на открытых пространствах, причем часто встречается в парках и на газонах, но в городе его собирать не надо. Экологичнее отправиться в лес и осмотреть поляны, лужайки, отметил Дьяков.

"Особенно желанной добычей для грибников сейчас являются сморчки. С большей вероятностью их можно найти там, где когда-то прошел пожар или проводились вырубки. При этом сморчки важно научиться отличать от строчков. Последние не рекомендуется собирать из-за содержащегося опасного токсина гиромитрина", – пояснил эксперт.

Легче всего сравнить изображения этих видов в интернете: такие грибы действительно имеют достаточно явные внешние отличия. У строчка плодовое тело бесформенное, состоит из лопастей, и он скорее напоминает мозг на ножке. В свою очередь, сморчок имеет шапочку конической формы с ячейками, пояснил специалист.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург посоветовал не вводить грибы в рацион детей до 3 лет, а лучше даже до 12. Их пищеварительная система еще слабо сформирована, поэтому такая тяжелая пища при частом употреблении может привести к гастриту.

