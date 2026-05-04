Певица Татьяна Буланова призналась, что ей тяжело выступать 9 мая

Певица Татьяна Буланова в беседе с "Общественной Службой Новостей" призналась, что ей тяжело выступать 9 мая.

Она объяснила, что считает День Победы одним из главных праздников в стране, отметив, что он объединяет всех граждан.

"Когда я пою на сцене в этот день, то удержать слезы мне не удается", – подчеркнула артистка, назвав 9 Мая священным праздником.

Буланова также отметила, что ее дедушка прошел всю войну и дошел до Берлина. Она призналась, что часто о нем вспоминает. Говоря о планах на праздник, певица сказала, что, скорее всего, будет работать.

Ранее в России открылась регистрация на "Бессмертный полк онлайн". Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы. Первыми их увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего эстафета памяти проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западных рубежах страны.

