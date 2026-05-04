Собянин: три летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Силы ПВО Минобороны России нейтрализовали 3 беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр указал, что на месте падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб.

Очередная атака украинских БПЛА на столицу началась в понедельник, 4 мая. Системы ПВО ликвидировали несколько вражеских аппаратов, однако один из них попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате инцидента никто не пострадал.

В связи с ситуацией в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркивали в пресс-службе Росавиации.