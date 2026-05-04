04 мая, 14:23Происшествия
Два человека пострадали после удара ВСУ по территории "Почты России" под Брянском
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Два человека пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории "Почты России" в селе Демьянки Стародубского округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем канале в МАХ.
Боевики киевского режима использовали дроны-камикадзе. В числе пострадавших, по словам главы области, оказались водитель специализированного автомобиля и сотрудник почтового отделения.
"Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – уточнил глава области.
Кроме того, повреждения получил и служебный транспорт "Почты России". В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники оперативных и экстренных служб.
Еще одной целью ВСУ в Брянской области ранее стал агропромышленный холдинг (АПХ) "Мираторг", расположенный в селе Бровничи Климовского района. Украинские военные нанесли удар при помощи реактивной системы залпового огня "Град".
В результате 7 работников предприятия были ранены. Их всех доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь.