Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 14:23

Происшествия

Два человека пострадали после удара ВСУ по территории "Почты России" под Брянском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории "Почты России" в селе Демьянки Стародубского округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем канале в МАХ.

Боевики киевского режима использовали дроны-камикадзе. В числе пострадавших, по словам главы области, оказались водитель специализированного автомобиля и сотрудник почтового отделения.

"Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – уточнил глава области.

Кроме того, повреждения получил и служебный транспорт "Почты России". В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники оперативных и экстренных служб.

Еще одной целью ВСУ в Брянской области ранее стал агропромышленный холдинг (АПХ) "Мираторг", расположенный в селе Бровничи Климовского района. Украинские военные нанесли удар при помощи реактивной системы залпового огня "Град".

В результате 7 работников предприятия были ранены. Их всех доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика