Два человека пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории "Почты России" в селе Демьянки Стародубского округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем канале в МАХ.

Боевики киевского режима использовали дроны-камикадзе. В числе пострадавших, по словам главы области, оказались водитель специализированного автомобиля и сотрудник почтового отделения.

"Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – уточнил глава области.

Кроме того, повреждения получил и служебный транспорт "Почты России". В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники оперативных и экстренных служб.

Еще одной целью ВСУ в Брянской области ранее стал агропромышленный холдинг (АПХ) "Мираторг", расположенный в селе Бровничи Климовского района. Украинские военные нанесли удар при помощи реактивной системы залпового огня "Град".

В результате 7 работников предприятия были ранены. Их всех доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь.