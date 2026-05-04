04 мая, 13:45

Происшествия

Число пострадавших в массовой аварии на МКАД увеличилось до 4 человек

Фото: Москва 24

Количество пострадавших в массовом ДТП на Московской кольцевой автодороге (МКАД) достигло 4 человек, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По уточненным данным, ранения получили 2 взрослых и 2 несовершеннолетних. Также механические повреждения выявили у 13 транспортных средств.

Кроме того, ДТП заинтересовалась столичная прокуратура. Установление обстоятельств аварии взято под контроль прокуратурой Юго-Западного административного округа Москвы, уточнила пресс-служба надзорного ведомства.

Авария произошла днем в понедельник, 4 мая, на 41-м километре внутренней стороны МКАД. По предварительной версии, водитель "КамАЗа" врезался в стоявшие автомобили. Прочие обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте ЧП работают сотрудники ГАИ.

До этого на Варшавском шоссе произошло ДТП с рейсовым автобусом и машиной дорожных служб. По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на стоявшее транспортное средство, осуществлявшее прикрытие дорожных работ. В результате аварии пострадали 2 пассажира автобуса.

