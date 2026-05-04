Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 13:35

Политика

Посольство РФ пообещало ответить на высылку дипломатов из Австрии

Фото: 123RF.com/tinofotografie

На решение Австрии объявить российских дипломатов персонами нон грата последует жесткая реакция Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Вене.

"Вся ответственность за дальнейшее ухудшение и без того находящихся на самом низком в современной истории уровне двусторонних отношений в полной мере ложится на Вену", – говорится в заявлении.

В понедельник, 4 мая, три российских дипломата получили статус персон нон грата в Австрии и были высланы из страны по подозрению в шпионаже. Австрийские власти указали, что причиной такого решения стало наличие "леса антенн" на крышах дипзданий. Имена высланных россиян не назывались.

До этого генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин сказал, что Вена заморозила большинство контактов с Москвой, а двусторонние отношения стран проходят непростой этап.

Митинг против антироссийских санкций прошел в Вене

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика