7 сотрудников "Мираторга" ранены в Брянской области из-за атаки ВСУ

7 работников агропромышленного холдинга (АПХ) "Мираторг" ранены в Брянской области в результате украинского обстрела, заявил губернатор Александр Богомаз на своей странице в MAX.

Богомаз добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар при помощи реактивной системы залпового огня "Град" по территории АПХ в селе Бровничи Климовского района. При эвакуации пострадавших лиц Киев попытался повторно атаковать работников FPV-дронами.

Всех раненых доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь. Также из-за удара ВСУ были повреждены производственные помещения "Мираторга". На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ВСУ атаковали поселок Сосница Севского района в Брянской области, из-за чего пострадали два сотрудника "Мираторга". Также были повреждены два грузовых автомобиля.

Кроме того, двое взрослых и ребенок пострадали после попадания обломков украинского беспилотника в многоквартирный дом в Смоленской области. Пострадавший мужчина доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении.

