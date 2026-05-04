Астроном Рублева: до 40 метеоров в час ожидается в пик звездопада Майские Аквариды

Пик метеорного потока Майские Аквариды ожидается в ночь на 6 мая, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она отметила, что второй весенний звездопад будет достаточно продолжительным: он начался 19 апреля и продлится до 28 мая. Источником метеорного потока является комета Галлея.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария С 3 по 10 мая идет широкий максимум потока, во время которого может появляться до 30 метеоров в час. Пик активности произойдет в ночь на 6-е число: в это время получится наблюдать до 40 вспышек в час, что достаточно много. Однако их скорость окажется довольно высокой – более 60 километров в секунду, поэтому все будет происходить быстро. Зато благодаря такому разгону метеоры смогут оставлять в небе яркие и длинные светящиеся следы.

Явление лучше наблюдать примерно с 02:00 до 04:00. Ориентироваться надо на юго-восточную часть неба, где над горизонтом восходит созвездие Водолея, являющееся радиантом Майских Акварид, отметила эксперт.

"Сейчас уже довольно рано светает, и это в некоторой степени будет мешать наблюдениям. Тем не менее увидеть звездопад возможно, но лучше уехать на природу, подальше от городских огней", – посоветовала Рублева.

Кроме того, важно выбрать удачный день: для наблюдений подходят только ясные ночи с чистым безоблачным небом, напомнила астроном.

Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал, что в 2029 году на очень небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид "Апофис". Если небо будет безоблачным, получится наблюдать его невооруженным глазом. По яркости он сравним со звездами.

