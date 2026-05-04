Жителей Москвы предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС 5–9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Операторы связи стали предупреждать жителей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Например, оператор "Билайн" уточнил, что возможные ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. В компании рекомендовали использовать для доступа в интернет Wi-Fi, а для проведения звонков включить функцию VoLTE в настройках телефона.

Ранее Владимир Путин поручил создать механизм, позволяющий жизненно важным интернет-ресурсам бесперебойно функционировать даже при ограничении работы мобильного интернета. По его мнению, важно сохранить доступ к порталу "Госуслуги", платежным сервисам и системам записи к врачу. Технологические возможности для этого есть, их нужно реализовать, подчеркнул глава государства.

В Кремле объясняли, что работа интернета в стране будет нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях.

Мобильный интернет могут отключить в Москве на майские праздники

