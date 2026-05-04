04 мая, 11:58

Общество
Агроном Лагута: озеленение картофеля перед посадкой запускает защиту растения

Озеленение клубней картофеля перед посадкой запускает естественный механизм защиты растения. Об этом в беседе с aif.ru рассказал агроном Павел Лагута.

Эксперт отметил, что опытные садоводы понимают важность подготовки данного овоща перед высаживанием, но возмутился тому, что многие дачники оставляют без должного внимания этап озеленения.

Его суть заключается в накоплении в кожуре клубней под воздействием света соланина – вещества, защищающего их от патогенов и неблагоприятных внешних факторов. Это, как подчеркнул агроном, повышает жизнестойкость картофеля.

Однако для достижения наилучшего результата важно следовать правильной схеме, продолжил Лагута. В частности, клубни нужно разложить в один слой в светлом, но не солнечном помещении с температурой плюс 10–15 градусов.

"Через 10–14 дней кожура становится зеленоватой – это признак готовности. Такие клубни меньше поражаются гнилями и лучше переносят неблагоприятные условия в почве", – заключил Лагута.

Ранее агроном Владимир Викулов раскрыл секреты правильного планирования посадки в огороде. Основное правило, по его словам, заключается в изменении места для высадки одного и того же растения или культуры из одного семейства каждый год.

Например, пасленовые (томат, картофель, баклажан, перец) или тыквенные (огурец, тыква) плохо высаживать друг за другом, поскольку почва сильно "устает" от одной культуры. Кроме того, схожие растения употребляют и выделяют одинаковые вещества, поэтому на следующий год им будет сложно расти на той же земле.

