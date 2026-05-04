Пожар в красноярском Кучерове полностью потушен

Пожар на площади 11,1 тысячи квадратных метров в селе Кучерове Красноярского края полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России.

По данным ведомства, огонь уничтожил почти 70 строений, в том числе хозяйственные постройки.

О возгорании в Кучерове стало известно 3 мая. Как рассказали в прокуратуре, пожар устроил местный житель из-за неосторожного обращения с огнем во время растопки печи.

По данным ведомства, сгорели 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Для них организовали пункт временного размещения на базе Александровской школы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, все пострадавшие от пожара граждане получат денежную помощь.