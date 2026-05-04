Собянин: мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве

В столице появятся новые мемориальные доски в память о Героях Советского Союза – участниках Великой Отечественной войны и военных конфликтов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Доску в честь капитана первого ранга Сергея Решетова установят по адресу улица Девятая Рота, дом 2, корпус 2. С началом войны он был направлен в Каспийское высшее военно-морское училище, однако после первого курса оказался на Северо-Кавказском фронте.

В 1944 году Решетов окончил курсы младших лейтенантов 3-го Украинского фронта. Особо отличился при форсировании Дуная – одним из первых переправился с ротой через реку и организовал оборону на захваченном плацдарме.

Мемориальная доска военному разведчику Ладо Давыдову появится на улице Космонавтов, дом 12. Он добровольно вступил в Красную армию в августе 1942 года, воевал на Северо-Кавказском и Закавказском фронтах, участвовал в обороне Краснодара и битве за Кавказ. На 1-м Прибалтийском фронте отличился при форсировании Западной Двины – в бою за деревню Шарипино захватил важные штабные документы противника.

Еще одна доска будет установлена в память о генерал-полковнике авиации Василии Решетникове по адресу Большой Афанасьевский переулок, дом 25. Он поступил на службу в Красной армии в 1936 году, а вскоре прошел подготовку в авиационной школе. С декабря 1941 года и до конца Великой Отечественной войны находился на передовой, где в составе экипажа бомбардировщика Ил-4 совершил 307 боевых вылетов.

Также мемориальная доска дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации Сергею Денисову появится во Вспольном переулке, дом 16, строение 2. Он участвовал в Гражданской войне в Испании, советско-финской кампании, а также в Курской битве и Битве за Днепр.

Кроме того, доску генерал-полковнику Валерию Востротину установят на Садовнической улице, дом 25. Он проходил службу в Вооруженных силах СССР с 1971 года, участвовал в боевых действиях в Афганистане, где был тяжело ранен, а позже командовал 345-м гвардейским парашютно-десантным полком.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся патриотический клуб "Город героев Москва", объединивший молодежь, ветеранов боевых действий, сотрудников ведомственных структур и граждан, отмеченных высокими государственными наградами.

Главной задачей клуба стало живое общение с подрастающим поколением. При содействии активистов направления "Молодежь Москвы. Город героев" участники смогут разрабатывать и реализовывать патриотические проекты на городском уровне.