04 мая, 10:03

Общество

Московские хирурги спасли ухо двухлетней девочки после ожога III степени

Фото: MAX/"Московская медицина"

Московские хирурги спасли ухо двухлетней девочки после ожога III степени, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ребенка привезли в Детскую больницу Сперанского. Отмечается, что дома на кухне девочка прижала к уху горячую котлету, которая упала с раскаленного противня. В результате детские хирурги диагностировали термический ожог III степени уха и заушной области, повреждения щеки и предплечья.

Детский хирург ожогового отделения № 2 Дарья Оборкина отметила, что медики постарались сохранить жизнеспособные ткани, при этом удалось обойтись без операции.

"Использовали заживляющие раневые повязки и коллагеновое покрытие, которое ускоряет закрытие раны, защищает ее от механических воздействий, воспалений", – подчеркнула она.

Оборкина добавила, что врачи не допустили возникновения некроза и грубой деформации ушной раковины. Сейчас пациентку уже выписали с полным заживлением раны и восстановленным кожным покровом. Девочка будет наблюдаться у реабилитолога, чтобы избежать появления рубцов.

Мама ребенка, в свою очередь, выразила благодарность специалистам за заботу о дочери.

Ранее в подмосковной Электростали врачи спасли женщине ногу после тяжелого ДТП. Она поступила в больницу с обширной рваной раной. Кожа была содрана от бедра до голеностопа, также было выявлено повреждение коленного сустава и открытый перелом. Ей провели несколько операций, в том числе пластику кожи. Затем пациентка прошла реабилитацию, после которой ее выписали домой.

