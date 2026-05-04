04 мая, 08:35

Экономика

Оптовые цены на свинину в России снизились на 15% за год

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории в России за период с 20 по 26 апреля составила 188 рублей за килограмм, что на 6% меньше, чем неделей ранее, и на 15% – аналогичного периода 2025 года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.

Снижение затронуло также и отдельные части туши. В частности, окорок подешевел на 18% – до 232 рублей за килограмм, лопатка – на 17% (до 230 рублей), грудинка – на 22% (до 195 рублей). Минимальное падение зафиксировано у карбонада – на 3%, до 285 рублей.

Как отметила представитель ГК "Агропромкомплектация" Светлана Трофимова, с начала 2026 года оптовые цены остаются на 10–15% ниже уровня прошлого года. При этом себестоимость производства, напротив, растет. В качестве причин называются давление на бизнес дорогих кредитов, а также увеличение затрат на технику, топливо и запчасти.

В результате часть производителей работает на грани рентабельности, поскольку текущие цены приблизились к уровню себестоимости. Дополнительную нагрузку создают логистика и внедрение системы маркировки, а также слабый сезонный спрос на фоне холодной погоды, отметили в ГК "Продо".

При этом производство свинины продолжает расти. По данным Росстата, в первом квартале 2026 года выпуск увеличился на 5,7% и достиг 1,47 миллиона тонн в живом весе.

Ранее стало известно о резком падении стоимости красной икры. В первом квартале 2026 года средняя розничная цена одного килограмма икры лососевых рыб составила 9 387 рублей.

В то же время икра горбуши подешевела на 14% – до 9 100 рублей за килограмм, что на 1,8% ниже показателя прошлого года. Снижение цен объясняется ростом предложения, поскольку производство увеличилось более чем на 60%, а вылов лососевых восстановился после слабого сезона.

