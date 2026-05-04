04 мая, 08:15Транспорт
Аэропорт Домодедово возобновил штатную работу по обслуживанию рейсов
Аэропорт Домодедово возобновил штатную работу после снятия ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сейчас авиагавань вновь приступила к отправке и приему самолетов, согласно расписанию, уточнили в федеральном агентстве воздушного транспорта, напомнив, что запреты были введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Домодедово и Внуково временно обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами 4 мая. В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных корректировках. Второй аэропорт перешел к обычному режиму спустя примерно два часа.
Данные меры были обусловлены налетом дронов на Москву. Системы ПВО ликвидировали несколько БПЛА, один из них попал в здание в районе Мосфильмовской улицы.