Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как выявить мошенника под видом следователя

Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили граждан о резком росте числа звонков от мошенников, выдающих себя за сотрудников полиции, ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель проекта столичного Департамента информационных технологий Валентина Шилина объяснила, что звонок от мнимого силовика парализует волю человека, заставляя совершать необдуманные поступки в попытке прояснить обстоятельства или посодействовать расследованию. Поэтому при возникновении малейших сомнений – особенно если собеседник заводит речь о денежных переводах – стоит сразу прекращать общение, помня, что за отказ разговаривать по телефону с подлинными органами никакой ответственности не установлено.

В процессе беседы злоумышленники представляются выдуманными званиями, именами и фамилиями, ссылаются на несуществующие служебные помещения и, как правило, сообщают человеку, что он стал фигурантом дела о государственной измене или поддержке терроризма. Преступники активно используют типичные речевые шаблоны: говорят о неких секретных мероприятиях, огласка которых недопустима, требуют подтверждения денежных операций, угрожая сиюминутным преследованием, либо извещают о заморозке счетов.

Их задача-минимум – посеять панику и наложить строгий запрет на любое обсуждение услышанного. Задача-максимум – принудить жертву отдать сбережения, заемные средства и наличные, перечислив их на "защищенные ячейки", передав через посредника либо сообщив секретные пароли из сообщений.

Разработчики проекта отмечают: реальный сотрудник государственного ведомства или кредитной организации никогда не склоняет к финансовым манипуляциям, срочному оформлению займов или передаче материальных ценностей. Он всегда называет свои данные в полном объеме, четко проговаривает должность и суть обращения, но не выведывает конфиденциальную информацию.

Чтобы удостовериться, кто именно звонит, рекомендуется тут же положить трубку и набрать дежурную часть интересующего органа по номеру с проверенного сайта либо через короткие сервисы 102 и 112, чтобы выяснить, служит ли там такой специалист и вызывают ли гражданина в действительности.

Если незнакомец ссылается на наличие возбужденного дела, можно уточнить информацию через горячую линию судов, а при трудностях со счетом – связываться только по телефону, размещенному на банковской карте.

Специалисты акцентируют право каждого без колебаний, но корректно прервать диалог, обозначив готовность к коммуникации исключительно через официальную корреспонденцию. Телефонный разговор не накладывает на человека обязательств являться по вызову.

Если же конфиденциальные сведения или средства уже попали к мошенникам, первым делом надо оповестить банк о необходимости заблокировать транзакции и карты, сохранить аудиозапись беседы и контакт вызывавшего лица, после чего обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее специалисты "Перезвони сам" подготовили подборку фраз для распознавания мошенников. Классическими выражениями являются "компрометация карты", требования перевести средства на "безопасный счет" или звонки из "службы безопасности банка".

