Белгородский губернатор Гладков продлил отпуск после рекомендаций врачей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении своего отпуска еще на две недели. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Такое решение, по словам главы региона, принято в соответствии с рекомендациями врачей.

"Дорогие друзья, продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей", – написал Гладков.

Изначально губернатор ушел в отпуск 16 апреля сроком на две недели. На время его отсутствия исполнение обязанностей главы региона возложено на заместителя губернатора – руководителя администрации Александра Лоренца.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Белгородской области может смениться губернатор. По данным журналистов, плановые выборы главы региона должны пройти в сентябре 2026 года, но Гладков может сложить полномочия уже в ближайшее время. Это якобы связано с проблемами со здоровьем.