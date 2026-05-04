Силы ПВО ликвидировали около 20 БПЛА в Ростовской области

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили около 20 украинских БПЛА в шести районах Ростовской области в ночь на понедельник, 4 мая. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Данные о разрушениях на земле также не поступали.

Слюсарь добавил, что беспилотная опасность в области сохраняется.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на 4 мая. Специалисты экстренных служб работали на месте падения фрагментов дронов.