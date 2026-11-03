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03 ноября, 12:40

Транспорт

Заявивший о сбое камеры из-за БПЛА водитель не смог оспорить штраф в Москве

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Москве отклонил жалобу владельца автомобиля на штраф за превышение скорости. Он объяснял нарушение сбоем дорожной камеры из-за противодействия БПЛА, сообщается в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Уточняется, что 4 ноября 2025 года автомобиль заявителя двигался со скоростью 83 километра в час. Превышение максимально допустимой скорости на этом участке дороги составило более 20 километров.

ГИБДД на основании снимков дорожной камеры признала владельца машины виновным и назначила штраф 750 рублей. Автомобилист обратился в суд с требованием отменить постановление. Он утверждал, что камера указала несуществующий адрес из-за сбоя навигационных систем при противодействии БПЛА.

В решении суда говорится, что доводы заявителя не могут быть приняты во внимание, поскольку адрес правонарушения соответствует фактическому расположению специального технического средства.

"На момент фиксации правонарушения, согласно материалам дела, никаких технических неисправностей в режиме работы специального технического средства не наблюдалось", – постановил суд.

Таким образом, суд первой инстанции жалобу отклонил, после чего заявитель обратился в Мосгорсуд. Тот также оставил решение о штрафе в силе.

Ранее Верховный суд РФ указывал, что остановившийся из-за поломки автомобиль не считается источником повышенной опасности, а его водитель практически становится пешеходом, наезд на которого влечет последствия.

В суде рассказали, что москвичка хотела взыскать компенсацию с водителя, который насмерть сбил ее супруга, когда тот после поломки своей машины выставлял на дороге аварийный знак. Три инстанции отказали в удовлетворении иска, а Верховный суд отменил судебные акты, напомнив, что наезд на пешехода влечет возложение гражданско-правовой ответственности на водителя вне зависимости от его вины.

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