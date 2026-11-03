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03 ноября, 11:54

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Daily Mail: Билли Айлиш заподозрили в операции по уменьшению груди

Билли Айлиш заподозрили в операции по уменьшению груди

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Поклонники заподозрили певицу Билли Айлиш в операции по уменьшению груди после публикации рекламного снимка для коллаборации с брендом украшений John Hardy. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На снимке артистка позировала в персиковом топе на бретелях, образ дополнили цепь, кольца и серьги. Интернет-пользователи обратили внимание, что фигура исполнительницы выглядит иначе, и часть аудитории сделала вывод о пластике.

"Билли Айлиш сделала операцию по уменьшению груди, и мне нужна эмоциональная поддержка", – приводит издание комментарий одного из пользователей X.

Еще один комментарий подхватил ту же мысль: "Сильная боль в груди и спине – это не шутка. Здоровье и комфорт превыше всего". Вместе с тем другая часть фанатов предположили, что грудь у певицы уменьшилась из-за похудения.

Ранее исполнительница получила премию "Грэмми" в номинации "Песня года" за композицию Wildflower. За победу также боролись Сабрина Карпентер с песней Manchild, Kendrick Lamar&SZA с композицией luther и рэпер Bad Bunny с произведением DtMF.

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