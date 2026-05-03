Силы ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и столичного региона.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще 75 украинских БПЛА над регионами страны. Тогда воздушные цели удалось перехватить и уничтожить над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями, а также столичным регионом.

До этого из-за атак ВСУ пострадали шесть мирных жителей Белгородской области. Уточнялось, что под обстрелы попали жители поселка Октябрьский Белгородского округа, Шебекина, Грайворона и поселка Дубовое.

