Собянин: новый пешеходный маршрут появится на западе Москвы

В Москве появится пешеходный маршрут от моста Академика Королева до здания театра "Мастерская П. Н. Фоменко". Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, длина маршрута превысит 2,5 километра. Участок от моста Академика Королева до жилого комплекса "Береговой" уже доступен для москвичей и туристов.

В настоящее время ведется благоустройство набережной "Западный порт", которая протянется от ЖК до Белорусского моста. Кроме того, работы идут на участке от "Западного порта" до "Мастерской П. Н. Фоменко" – там укрепляют берега, уточнил градоначальник.

"Под Белорусским мостом, проспектом Багратиона и Дорогомиловскими мостами делаем искусственные насыпи для расширения набережной", – добавил Собянин.

Он отметил, что также будут построены 2 смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки возле театра. На набережной сделают пешеходные и велосипедные дорожки и места для отдыха.

Все работы планируется завершить в этом году. В результате реализации проекта в столице появится новая современная прогулочная территория у воды, что соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни", заключил глава города.

Тем временем в Даниловском районе завершается создание новой пешеходной зоны на участке Симоновской набережной – от причала "Торпедо" до дома 25, строения 5 на улице Ленинская Слобода. Протяженность будущего прогулочного пространства составляет около 1 километра.