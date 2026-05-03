03 мая, 09:19

Город

Музей героизма на ВДНХ проведет бесплатные экскурсии в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба ВДНХ

Музей героизма в павильоне № 59 на ВДНХ проведет бесплатные тематические экскурсии в честь Дня Победы. Они пройдут с 11:30 до 18:30 9, 10 и 11 мая, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках экскурсий гостям расскажут о победах и достижениях бойцов войск специального назначения. Посетители смогут увидеть трофеи из зоны специальной военной операции (СВО) и почтить память павших воинов.

В музее представлены артефакты Великой Отечественной войны и боевые трофеи. Здесь собраны знамена гвардейских дивизий Красной армии и флаги современных воинских частей РФ, монументы красноармейцу и солдату, мультимедийные инсталляции о водружении красного знамени над зданием рейхстага в 1945 году.

Среди трофейного немецкого оружия в экспозиции представлена граната "колотушка" – Stielhandgranate 24 (M-24). Также гостям предлагают взглянуть на винтовку Mauser Karabiner 98k (K98k), которую наиболее часто использовали немецкие солдаты во время Второй мировой войны.

Всего в музее представлено более 600 артефактов из зоны СВО.

Ранее специальный лендинг, посвященный Дню Победы в Москве, появился на портале mos.ru. Горожане могут найти там сведения о мероприятиях и выбрать форматы участия. К примеру, блог, посвященный волонтерским акциям, позволяет узнать о подготовке к Дню Победы. Также здесь можно присоединиться к волонтерам и найти адреса "Домиков добра" проекта "Москва помогает".

