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02 декабря 2019, 14:40

Город

Сотрудники МЧС проверят места проведения новогодних праздников для детей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники Государственного пожарного надзора приступили к проверкам мест проведения новогодних праздников с массовым пребыванием детей на территории всех регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что специалисты проверят помещения, где будут организованы праздничные мероприятия во время зимних школьных каникул. В частности, сотрудники МЧС проверят детские сады, школы, оздоровительные лагеря и другие места. Внеплановые проверки объектов поручены правительством РФ.

"Проверки объектов, задействованных в организации и проведении елки в Кремле, включая аэропорты и вокзалы, а также места проживания детей и сопровождающих их лиц, завершатся в середине декабря", – подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время Москву активно готовят к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Дизайнеров и студентов профильных вузов пригласили принять участие в оформлении города.

В новогодние праздники в столице пройдет около 1,2 тысячи мероприятий. Будут работать театры, музеи, культурно-досуговые центры. Кроме того, москвичи смогут увидеть фейерверки и салюты в новогоднюю ночь на 29 площадках. Для удобства москвичей все салюты пройдут после часа ночи, кроме площадки на Большом Якиманском мосту.

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