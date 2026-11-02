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02 ноября, 14:45

Политика

Суд в Москве оштрафовал Екатерину Шульман за дискредитацию российской армии

Фото: ТАСС/Петр Ковалев (Екатерина Шульман признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Тверской суд Москвы назначил политологу Екатерине Шульман (признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) штраф в размере 40 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Шульман признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Наказание назначено в виде административного штрафа.

В конце марта 2025 года МВД РФ объявило Шульман в розыск. Согласно базе ведомства, политолога разыскивали по статье УК РФ, однако конкретное ее название не разглашалось.

В июле столичный суд заочно арестовал Шульман по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента. Ей была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, срок которого начнет исчисляться с момента задержания Шульман в России или с момента пересечения границы в случае экстрадиции.

В марте 2026-го прокуратура заочно приговорила Шульман к году исправительной колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Суд также на три года запретил ей заниматься распространением информации в интернете, вести онлайн-каналы и сайты.

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