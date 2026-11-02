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02 ноября, 14:19

Политика

Путин подписал закон о регистрации и эксплуатации аттракционов

Фото: kremlin.ru

В России введут обязательный учет аттракционов и регулярную оценку их технического состояния. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. Согласно новым правилам, оборудование должно соответствовать требованиям технического регламента на этапах проектирования, изготовления и монтажа. Его состояние также должно обеспечивать безопасную эксплуатацию.

Проверять аттракционы будет аккредитованная организация – не реже одного раза в год. Также полная оценка потребуется после перерыва в работе более чем на 12 месяцев, простоя по техническим причинам, а также частичной или полной разборки.

Региональные надзорные органы получат право запрещать эксплуатацию оборудования при отсутствии оценки его технического состояния, государственной регистрации или в случае приостановки либо прекращения ее действия. Еще одним основанием станет истечение установленного срока службы или эксплуатации аттракциона.

Для допуска оборудования к работе потребуется обязательная государственная регистрация, в том числе временная. Она будет проводиться в целях учета аттракционов и оформления их ввода в эксплуатацию.

Информацию о регистрации, местонахождении и техническом состоянии оборудования, его соответствии требованиям техрегламента, степени потенциального биомеханического риска, а также об эксплуатантах будут вносить в региональные информационные системы.

Полномочия по контролю за этой сферой распределят между федеральными и региональными органами власти. Правительство будет формировать единую государственную политику, устанавливать требования к эксплуатации и техническому состоянию аттракционов, утверждать правила их регистрации и общие положения регионального надзора.

Кабмин также определит федеральные ведомства, отвечающие за нормативное регулирование, государственную регистрацию и учет оборудования, а также вопросы запрета его эксплуатации.

В свою очередь, высшие исполнительные органы регионов утвердят положения о местном государственном контроле. Уполномоченные структуры субъектов смогут регистрировать аттракционы, приостанавливать и возобновлять действие регистрации, прекращать ее, а также выдавать регистрационные знаки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые эксплуатируют оборудование.

За несоблюдение установленных требований закона предусмотрена административная, уголовная и иная ответственность в соответствии с законодательством России.

Закон рассмотрели после ряда происшествий с аттракционами. Например, в городском парке Стерлитамака 12-летний мальчик получил тяжелые травмы – его зажало между движущимися механизмами карусели "Вальс". Оператор включила аттракцион, не убедившись, что все посетители покинули зону катания.

Суд назначил женщине 1,5 года лишения свободы условно и запретил ей в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и эксплуатацией аттракционов.

Еще один инцидент произошел в Якутске, где 16-летняя девушка выпала из аттракциона в парке культуры и отдыха и получила травмы. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

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