Путин указал на отличную рождаемость в Дагестане

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Владимир Путин заявил, что Дагестан демонстрирует отличные показатели рождаемости, но нужно развивать социальную сферу в регионе, чтобы решить возникающие в связи с этим проблемы. Такое заявление президент РФ сделал во время встречи с главой Республики Дагестан Федором Щукиным в Кремле.

По словам Путина, в Дагестане остается много нерешенных нюансов, а высокий уровень рождаемости влечет за собой известные проблемы в социальной сфере.

"Количество детей, которые занимаются в одну, а не в две смены, должно увеличиваться, а вторые и третьи смены – сокращаться", – отметил Путин.

Он также указал на необходимость постоянного улучшения амбулаторного поликлинического обслуживания и расширения мест в детских садах.

"То есть там явно есть над чем работать, и хочу вам пожелать всяческих успехов на этом направлении", – обратился президент к главе региона.

Отдельно Путин остановился на поддержке военнослужащих. По его мнению, нужно оказывать помощь и поддержку семьям бойцов спецоперации, самим бойцам и возвращающимся с фронта ветеранам, тем более если у них есть проблемы со здоровьем.

Ранее Путин заявил, что вопросы улучшения демографической ситуации и повышения благосостояния граждан – одни из важных задач, которые стоят перед депутатами Госдумы.

По его мнению, необходимо выделить достаточные средства на решение демографических задач, а также на улучшение жилищных условий и благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей.