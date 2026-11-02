Fix Price закрыл последние магазины в Монголии

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Fix Price прекратил работу в Монголии и полностью закрыл три последние торговые точки в стране. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отчет компании об операционных результатах.

Точная причина ухода с рынка пока неизвестна. Руководитель отдела sell-side аналитики по акциям Совкомбанка Вячеслав Бердников в беседе с "Ведомостями" предположил, что пилотный проект ретейлера в республике мог оказаться неудачным. По его словам, сеть не расширялась, поэтому компания могла утратить интерес к развитию бизнеса в регионе.

Исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев связал возможные трудности Fix Price с ограниченным выбором поставщиков, логистическими проблемами, сложностями с импортом и конкуренцией. По его мнению, магазины могли не выйти на рентабельность.

Ранее сообщалось, что "Марка Рус" начала закрывать в России магазины одежды Oxxo, Club, NetWork и Mudo. В 2025 году были закрыты все точки Mudo, а в 2026-м планировалось закрыть оставшиеся магазины NetWork, Club и Oxxo, приносящие убытки. Компания решила сместить фокус на развитие испанского бренда Mango через маркетплейсы, который внедряется в России по франшизе.

