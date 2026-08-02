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02 августа, 06:20

Общество

Переменная облачность и до 32 градусов жары ожидаются в Москве 2 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Жаркая погода и переменная облачность прогнозируются в Москве в воскресенье, 2 августа. По области местами возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 30 до 32 градусов жары, в Подмосковье – от 27 до 32 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 17 градусов, по области – до плюс 14 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за сильной жары в текущие выходные. По данным метеослужб, в воскресенье столбики термометров могут подняться до плюс 32 градусов. Из-за жаркой погоды столичные реки и водоемы патрулируют около 120 спасателей.

При этом жара в Московском регионе продлится только в выходные, а с понедельника, 3 августа, начнется спад. В этот день ожидаются кратковременные дожди, не исключены и грозы. Днем температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов тепла.

Столичные спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары

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