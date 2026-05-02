Сеть выделенных полос для транспорта планируют расширить в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице до конца года появится еще около 20 километров выделенных полос для общественного транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Благодаря им риск ДТП на дорогах снижается в среднем на 25%, а автобусы и электробусы следуют по расписанию", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в апреле этого года в городе уже было введено почти 2 километра новых выделенных полос. Сейчас в Москве действует около 515 километров таких участков, благодаря которым пассажиры наземного транспорта меньше зависят от дорожных заторов и экономят время в пути.

Между тем Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) – CityMax-8. Он обслуживает маршрут № 44 "Станция "Пушкино" – Королев (проспект Космонавтов)".

Срок эксплуатации этого транспорта составляет 6 месяцев. В рамках испытаний эксперты планируют оценить работу транспорта в реальных условиях.