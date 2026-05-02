02 мая, 18:31

Политика
Politico: администрация Трампа рассматривает силовой сценарий в отношении Кубы

Фото: depositphotos/tupungato

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность применения военной силы на Кубе, однако приоритет по-прежнему отдает дипломатическим мерам. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с позицией Белого дома.

"Основное внимание по-прежнему уделяется дипломатии и склонению (властей Кубы. – Прим. ред.) к совершению различных перемен, особенно в экономической сфере", – говорится в материале издания.

Речь идет, в частности, о приватизации государственных предприятий, расширении допуска иностранных инвестиций и закупках американских энергоресурсов.

Ранее Трамп заявил, что Куба станет следующей целью для армии США уже в ближайшее время. Он добавил, что эта страна находится в состоянии экономического упадка.

Кроме того, американский президент пригрозил правительству Кубы "недружественным переворотом". СМИ отмечают, что Белый дом хочет отстранить от власти президента страны Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы.

