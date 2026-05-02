02 мая, 17:59

Электробусы вышли на маршрут № 155 в четырех округах Москвы

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

На маршрут № 155 в Москве вышли 10 современных электробусов. Он проходит через шесть станций рельсового каркаса и запад, север, северо-запад и центр мегаполиса, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Новый электробусный маршрут связал пять районов Москвы. По будням на нем будут курсировать 10 современных машин российского производства, которые обеспечивают комфортные поездки и не вредят экологии города", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Маршрут пролегает через районы Пресненский, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Хорошёво-Мнёвники и Хорошёвский.

Пассажиры совершили уже более миллиарда поездок на московских электробусах с 2018 года. Запуск экологичного транспорта с 2018 по 2025 год позволил избежать выброса около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и порядка 300 тысяч тонн углекислого газа.

В 2025-м на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Машины создавали с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов жителей столицы.

Ожидается, что в 2030 году количество электробусов в столице достигнет 5,9 тысячи. В настоящее время в столице запущено 280 маршрутов электробусов, на которых курсируют почти 3 тысячи экологичных машин.

