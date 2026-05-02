Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 16:57

Происшествия

Вооруженные люди захватили танкер возле побережья Йемена

Фото: 123RF.com/nattawit

Неизвестные вооруженные люди захватили танкер с нефтепродуктами M/T Eureka под флагом Того возле побережья Йемена. Об этом сообщается на сайте береговой охраны Йемена.

Инцидент произошел у побережья города Шабвы. Неизвестные направились на танкере в Аденский залив к Сомали.

"После получения информации об инциденте береговая охрана Йемена немедленно приступила к оперативной работе. В рамках поисково-спасательной операции по обнаружению танкера из Адена были направлены два патрульных катера, а также небольшие патрульные катера из Шабвы", – говорится в сообщении.

Йемен смог наладить координацию с международными партнерами и органами власти в Аденском заливе, благодаря чему удалось установить местонахождение судна.

В настоящее время его пытаются вернуть.

Ранее два танкера с россиянами на борту задержали в Малайзии по подозрению в незаконной перегрузке топлива. Оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти без разрешения.

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика