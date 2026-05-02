02 мая, 13:02

В НАТО заявили о контактах с США по вопросу вывода войск из Германии

Фото: 123RF.com/micheleursi

НАТО поддерживает связь с Соединенными Штатами для уточнения деталей вывода войск из Германии. Об этом сообщила представитель альянса Аллисон Харт на своей странице в соцсети X.

Политик отметила, что эти изменения подчеркивают необходимость для Европы продолжать увеличивать свои вложения в оборону и принимать на себя большую ответственность за общую безопасность.

"Мы по-прежнему уверены в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону", – отметила представитель Альянса.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о рассмотрении возможности сокращения дислоцированного в Германии американского военного контингента 30 апреля.

Позднее в тот же день он допустил, что сокращение может коснуться также Италии и Испании. В качестве объяснения своего решения глава Белого дома указал на отсутствие помощи со стороны последних двух стран, отдельно выделив ужасное поведение Испании.

