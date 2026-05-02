Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 12:19

Политика

Володин назвал ФРГ одной из стран, откуда чаще всего переезжают в Россию

Фото: 123RF.com/swissmacky

Германия является одним из лидеров среди стран, откуда люди переезжают в Россию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале в мессенджере МАХ.

В своем посте депутат привел результаты немецких опросов, согласно которым каждый пятый житель ФРГ пребывает в "чемоданном настроении".

"Неудивительно", – констатировал парламентарий.

Вместе с тем Володин обратил внимание и на рост интереса к РФ европейцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности.

"Если на конец октября 2025 года было подано 2 275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то на сегодняшний день эта цифра составляет порядка 3 400. За полгода она увеличилась в 1,5 раза", – указал спикер ГД.

По мнению чиновника, данные показатели свидетельствуют о том, что все больше граждан западных стран не согласны с политикой своих правительств. Более того, они буквально бегут из-за навязываемых неолиберальных ценностей.

"Главы европейских государств не оставляют другого выбора своим гражданам, как уехать из страны. Что они и делают, переезжая в Россию", – заключил политик.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что жители Германии "слишком хорошо устроились" в атмосфере полного благополучия за последние 20 лет. Он отметил, что многие граждане и даже чиновники недооценивают ситуацию в мире, и предупредил, что иллюзия бесконечного процветания исчезнет.

При этом канцлер не исключил, что подвергнется критике за свои слова. Однако, добавил он, ситуация серьезная, поэтому молчать в данном случае нельзя.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика