Собянин: новый путепровод соединит Коптево с районами Аэропорт и Савеловский

На севере Москвы продолжается строительство путепровода, который свяжет Коптево с районами Савеловский и Аэропорт. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Новый путепровод будет проходить над железнодорожными путями и соединит улицы 8 Марта и Приорова. Это создаст дополнительные удобные маршруты для жителей Северного округа.

Мэр подчеркнул, что путепровод станет частью нового маршрута, который, в том числе, соединит ТТК с Северо-Западной хордой в обход Ленинградского шоссе. Таким образом, получится не только перераспределить транспортные потоки, но и снизить нагрузку на шоссе.

В настоящее время началось строительство опор пролетного строения, уточнил градоначальник, добавив, что всего их будет девять.

Помимо этого, план проекта включает реконструкцию прилегающих дорог и возведение новых общей протяженностью около 3,5 километра. Вместе с тем специалисты создадут подземный пешеходный переход на улице Академика Ильюшина, который обеспечит дополнительную связь района Аэропорт с Тимирязевским парком.

Среди других задач Собянин выделил установку остановочных павильонов и дополнительных светофоров, оборудование карманов для заездов и наземных пешеходных переходов, а также создание площадки для стоянки городского транспорта с ультрабыстрыми зарядными станциями.

Более того, отдельно для пешеходов появится тротуар, а по путепроводу запустят маршрут наземного транспорта, что сократит время в пути между Коптево, Аэропортом и Савеловским районами на 10–15 минут.

"Строительство в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни", – заключил глава города.

Тем временем в Москве продолжается реконструкция около 3 километров дорог в районе комплекса "Сити-2". Рабочие уже приступили к первому этапу, в рамках которого построят съезды на Третье транспортное кольцо, в том числе съезд с улицы Антонова-Овсеенко, а также дополнительный участок дороги вдоль ТТК.