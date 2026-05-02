Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 11:53

Мэр Москвы

Собянин: новый путепровод соединит Коптево с районами Аэропорт и Савеловский

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере Москвы продолжается строительство путепровода, который свяжет Коптево с районами Савеловский и Аэропорт. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Новый путепровод будет проходить над железнодорожными путями и соединит улицы 8 Марта и Приорова. Это создаст дополнительные удобные маршруты для жителей Северного округа.

Мэр подчеркнул, что путепровод станет частью нового маршрута, который, в том числе, соединит ТТК с Северо-Западной хордой в обход Ленинградского шоссе. Таким образом, получится не только перераспределить транспортные потоки, но и снизить нагрузку на шоссе.

В настоящее время началось строительство опор пролетного строения, уточнил градоначальник, добавив, что всего их будет девять.

Помимо этого, план проекта включает реконструкцию прилегающих дорог и возведение новых общей протяженностью около 3,5 километра. Вместе с тем специалисты создадут подземный пешеходный переход на улице Академика Ильюшина, который обеспечит дополнительную связь района Аэропорт с Тимирязевским парком.

Среди других задач Собянин выделил установку остановочных павильонов и дополнительных светофоров, оборудование карманов для заездов и наземных пешеходных переходов, а также создание площадки для стоянки городского транспорта с ультрабыстрыми зарядными станциями.

Более того, отдельно для пешеходов появится тротуар, а по путепроводу запустят маршрут наземного транспорта, что сократит время в пути между Коптево, Аэропортом и Савеловским районами на 10–15 минут.

"Строительство в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни", – заключил глава города.

Тем временем в Москве продолжается реконструкция около 3 километров дорог в районе комплекса "Сити-2". Рабочие уже приступили к первому этапу, в рамках которого построят съезды на Третье транспортное кольцо, в том числе съезд с улицы Антонова-Овсеенко, а также дополнительный участок дороги вдоль ТТК.

Собянин: Кузьминский путепровод открыт после комплексной реконструкции

Читайте также


мэр Москвыстроительствогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика