Метеорологическое лето наступит в Московском регионе с 26 мая

Метеорологическое лето придет в Московский регион после 26 мая, когда среднесуточная температура превысит 15 градусов. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"В конце мая ожидается уже практически летняя температура, 26 мая она переходит через 15 градусов к более высоким значениям – это то, что некоторые называют метеорологическим летом", – отметила она.

По словам синоптика, эти данные представляют важность для сотрудников агрокультурной сферы. Обычные люди при подобной температуре ощутят наступление лета, добавила метеоролог.

Апрель 2026 года в Москве стал самым мокрым за всю историю метеорологических наблюдений. По предварительным данным, выпало 270% от месячной нормы осадков. Это является рекордным количеством. Немного меньше осадков выпало в апреле 1986 года.

При этом пятый год подряд май в Москве начался с заморозков. Минимум в столице составил минус 0,6 градуса. Средней датой последних заморозков в столице в XXI веке считают 27 апреля. При этом самые поздние заморозки в XX веке фиксировались в мегаполисе 15 мая 2004 года.

