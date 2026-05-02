02 мая, 08:58
Семья погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО
Фото: MAX/"МЧС России"
Семья из семи человек, включая четырех детей, погибла в результате пожара в поселке Высокий в ХМАО. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
По его данным, частный дом загорелся ночью 2 мая. На момент прибытия пожарных было зафиксировано открытое горение с угрозой распространения на соседние строения. Спустя время огонь ликвидировали на площади 142 квадратных метров.
"К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники", – отметил губернатор.
По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее три человека погибли в результате пожара в частном доме в поселке Ола Магаданской области. Пожарные прибыли к месту ЧП уже через 2 минуты после вызова. К моменту их прибытия огонь охватил крышу дома.
В скором времени огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 60 квадратных метров. В доме нашли тела мужчины и двух женщин.
