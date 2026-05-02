Россия не позволит забыть трагедию в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в беседе с РИА Новости.

Данное преступление киевского режима, как подчеркнула она, не имеет срока давности. Однако политик выразила уверенность в бессмысленности ожидания реального правосудия со стороны украинского президента Владимира Зеленского и его окружения, поскольку они укрывают своих подельников.

"Но то, что за 12 лет единственной видимой реакцией бесчисленных международных псевдодемократических и псевдогуманистических институтов и судов стал расплывчатый вердикт Европейского суда по правам человека – это позор! Несмываемая печать на всей современной европейской цивилизации!" – заявила парламентарий.

Матвиенко обвинила европейских покровителей киевского режима в отсутствии наказания организаторов и участников этих зверских событий. Более того, она уточнила, что союзники Украины сознательно способствовали укрывательству нацистских преступников.

По мнению председателя СФ, отсутствие справедливой кары для убийц безоружных людей также представляет собой преступление.

"Кто преступники – известно", – добавила она.

Тем не менее все виновные в трагедии в Доме профсоюзов, включая исполнителей, идейных вдохновителей и организаторов, неизбежно будут привлечены к ответственности, заверила политик.

Более того, после завершения СВО Россия Украине сделает все возможное, чтобы это злодеяние заняло особое место в списке обвинений против Киева.

"После неизбежной победы над нацизмом на Украине, после завершения СВО, мы сделаем все, чтобы это чудовищное злодеяние заняло особое место в большой череде обвинений на процессе против бандеровского режима", – заключила Матвиенко.

В 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе укрылись активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. По данным МВД Украины, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

ЕСПЧ признал Украину ответственной за непринятие мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей во время событий в Одессе. В суде добавили, что киевские власти также не провели должного расследования по итогам инцидента.

В результате ЕСПЧ обязал Украину выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявлял, что виновников найдут и покарают. Он акцентировал внимание на том, что на тот момент причастные к трагедии не были найдены и никто на Украине не занимался их поисками. При этом Россия, по его словам, знала, кто стоит за преступлением.