Умер бывший генсек ОПЕК Рене Ортис

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Умер бывший генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Рене Ортис. Об этом сообщила организация в соцсети X.

"ОПЕК опечалена кончиной доктора Рене Г. Ортиса, о чьем вкладе в нефтяную отрасль и Организацию будут помнить еще долго", – поделились в организации.

Секретариат ОПЕК также выразил искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

Ортис занимал пост генерального секретаря ОПЕК с января 1979 по июнь 1981 года. Ранее он представлял Эквадор в Совете экономической комиссии ОПЕК (1976–1978), в 1977 году был управляющим Эквадора в ОПЕК и дважды занимал пост министра энергетики Эквадора.