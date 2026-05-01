01 мая, 19:32

Дело возбуждено после ДТП в Екатеринбурге

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Свердловской области"

Уголовное дело возбудили после ДТП в Екатеринбурге, в результате которого погибли четверо детей. Об этом заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, передает РИА Новости.

Он уточнил, что дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Региональная прокуратура взяла под контроль выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Авария произошла на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в машину Toyota. После этого его откинуло на грузовой Man и автомобиль Opel.

В результате погибли четверо несовершеннолетних пассажиров Renault. Еще трое человек пострадали. Все они госпитализированы.

