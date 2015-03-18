Реконструкция столичного зоопарка завершится до конца года

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

Реконструкция Московского зоопарка будет завершена до конца 2015 года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В результате работ появится дополнительный выход со Старой территории на улицу Красная Пресня, на главном входе и новом выходе установят турникеты, а также установят новые и реконструируют старые пандусы для маломобильных граждан.

На некоторых участках зоопарка постелют новый асфальт и восстановят газоны. В некоторых местах также реконструируют ограды, а возле прудов на Новой территории установят новые. Восстановят и инженерные коммуникации, а именно водоснабжение, канализацию, электричество, сети связи, пожарную систему, телевидение и радио.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке началась реконструкция новой территории. Сейчас нет доступа к следующим экспозициям:

Копытные (такины, олени Давида, лошади Пржевальского);

Остров Зверей;

Копытные Африки;

Птицы и бабочки;

Экзотариум;

Террариум;

Конюшня.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

Начинается реконструкция пруда на Новой территории, поэтому водоплавающих птиц перевели на Большой пруд Старой территории.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, за ходом строительства инспекторами ведомства установлен постоянный контроль. "За весь период строительства на объекте проведено 48 проверок, выдано 71 предписание об устранении нарушений, составлено 19 протоколов об административном правонарушении на общую сумму штрафов свыше 2 миллионов рублей. Большинство нарушений устраняется оперативно", - говорится в сообщении.

Напомним, масштабная реконструкция зоопарка началась в мае 2014 года. Первый ее этап завершился в августе, к 150-летию зоопарка отремонтировали вольеры, установили фонари и благоустроили пруды.

На 2015 год запланирован ремонт памятника архитектуры XVIII века "Дом Клюева", организация экспозиции пауков, а также реновация террариума, слонятника и "Дома птиц". Осенью 2015 года у зоопарка появится парковка на 300 мест, а также пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу между двумя частями зоопарка.

Вход в Московский зоопарк со стороны улицы Зоологическая закрыт до 1 мая из-за реконструкции. А до этого времени можно пользоваться другими входами: главным и с Садового кольца.